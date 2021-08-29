Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у липні вчені вирушили збирати зразки на острів Удаак, відомий ще з 1978 року. Однак вони вирішили перевірили локацію з данським чиновником, який відповідав за реєстрацію арктичних островів. Так дослідники опинилися на 800 метрів північніше, де й виявили крихітний острів.

За словами вчених, цей острів площею 60х30 метрів є найближчою до Північного полюса точкою суші.

Як розповів Мортен Раш, керівник станції наукових досліджень Арктики у Гренландії, відкриття сталось випадково, інформує The Guardian.

Команда запропонує назвати острів “Qeqertaq Avannarleq”, що гренландською означає “найпівнічніший острів”.

Впродовж останнього десятиріччя проводилася низка експедицій з метою виявити найпівнічніший острів світу. У 2007 році дослідник Денніс Шмідт знайшов неподалік схожий острівець. Дослідники вважають, що “поява” острова з-під пакового льоду саме зараз не є прямим наслідком зміни клімату.

Професора Рене Форсберг з Данського національного інституту досліджень космосу, що займається дослідженнями широкого кола питань, заявив, що зона на північ від Гренландії має найтовщу полярну кригу. Втім, цього літа її товщина складає 2-3 метри, тоді як на час його найпершої експедиції до острова Удаак у 1978 році – 4 метри.