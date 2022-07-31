31 липня неподалік дунайського гирла Бистре отримав пробоїну лоцманський катер "Орлик" філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ". Катер під час виконання лоцманського рейсу поза маршрутом руху суден зіткнувся з вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє Асоціація морських портів України.

Так, зі слів членів екіпажу катера, це була не морська міна, а інший вибуховий пристрій. Точний тип боєприпасу додатково визначатиметься фахівцями.

Внаслідок вибуху утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, катер винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він й зупинився.

Внаслідок пошкодження, екіпаж евакуювали малим катером Морської охорони Державної прикордонної служби України. Постраждалих немає, обставини події уточнюються.

Прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.