Про це повідомляє Асоціація морських портів України.
Так, зі слів членів екіпажу катера, це була не морська міна, а інший вибуховий пристрій. Точний тип боєприпасу додатково визначатиметься фахівцями.
Внаслідок вибуху утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, катер винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він й зупинився.
Внаслідок пошкодження, екіпаж евакуювали малим катером Морської охорони Державної прикордонної служби України. Постраждалих немає, обставини події уточнюються.
Прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.
- Нагадаємо, 10 липня в Одеській області відкрили судноплавство каналом “Дунай-Чорне море” після звільнення острова Зміїний. Тепер прохід працює через гирло Бистре.
- 31 липня росіяни завдали ракетний удар по території Одеської області.
- Раніше російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.