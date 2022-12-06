У Херсонській області прокуратура виявила чергову катівню російських військових. У камерах підсудних незаконно утримували цивільних громадян з проукраїнською позицією.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Катівню викрито в адмінбудівлі суду в одній із громад поблизу Херсона. Огляд приміщення проводили прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами.

Правоохоронці встановили, що під час окупації там дислокувалися російські військові.

“За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних із проукраїнською позицією”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Крім того, росіяни залишили списки громадян, яких могли утримувати. У переліку йдеться про 112 осіб, стосовно яких могли застосовувати фізичний та психологічний тиск.

Нині триває робота над встановленням потерпілих від дій представників країни-агресора. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).