Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Поблизу Херсону було чутно вибухи та сирени. Місцеві жителі побачили окупаційні війська, які тікали в різні сторони. Частина окупантів у поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою.
Деякі окупанти перевдягаються у цивільний одяг. Вони “з великими торбами пакуються у цивільний транспорт”, який забрали у місцевих жителів.
Також 11 липня у Херсонській області українські захисники знищили російську базу. Склад з боєприпасами знаходився у Новій Каховці. Водночас окупаційна “влада” міста повідомила, що вибухнув склад з селітрою. Проте остання мала б вибухнути вся одразу, без дрібних вибухів, натомість від боєприпасів фіксується тривала детонація.
Влучання по складах боєприпасів окупантів пов’язано з постачанням ЗСУ західної зброї. Зокрема йдеться про реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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