Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Поблизу Херсону було чутно вибухи та сирени. Місцеві жителі побачили окупаційні війська, які тікали в різні сторони. Частина окупантів у поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою.

Деякі окупанти перевдягаються у цивільний одяг. Вони “з великими торбами пакуються у цивільний транспорт”, який забрали у місцевих жителів.

Також 11 липня у Херсонській області українські захисники знищили російську базу. Склад з боєприпасами знаходився у Новій Каховці. Водночас окупаційна “влада” міста повідомила, що вибухнув склад з селітрою. Проте остання мала б вибухнути вся одразу, без дрібних вибухів, натомість від боєприпасів фіксується тривала детонація.