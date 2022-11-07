Про це повідомило BBC.

Масові поховання розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному. Аналітики дійшли висновку, що з їхнього останнього аналізу на місці було вирито 1 500 нових могил.

Всього з початку широкомасштабного вторгнення там було вирито понад 4 600 могил. Досі не зрозуміло, скільки тіл там поховано.

Офіційно українські особи заявляли про щонайменше 25 тисяч осіб загиблих ще у квітні. Наприкінці серпня зʼявилась інформація за даними інсайдерського джерела президента Маріупольського телебачення Миколи Осиченка, що цифра загиблих бази Іллічівського моргу сягає 87 000, а Новоазовської прокуратури — 26 700 осіб. Микола Осиченко розповів #Буквам про витік інформації з моргів, подробиці поховань та ексгумації тіл.

27 жовтня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів, скоєних у місті. Свідки стверджували, що бачили, як окупанти останніми місяцями витягували тіла з-під уламків зруйнованих будівель та відвозили їх для поховання.

Жителька Маріуполя Тетяна розповіла виданню, що відвідала масове поховання у Виноградному, де нарахувала понад 800 свіжих могил. Більшість тіл залишилися непізнані.