На супутникових знімках на території цвинтаря в тимчасово окупованому російськими військовими селищі Старий Крим виявили вириті траншеї. Це вже третя братська могила поблизу Маріуполя. Попередні виявили у селах Мангуш та Виноградне.

Про це повідомляє CNN.

Траншеї завдовжки 60-70 метрів з’явилися 24 березня, після окупації села росіянами. На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовано нові траншеї, а довжина братської могили зросла до 200 метрів.

Своєю чергою, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські війська залучають місцеве населення до масових поховань в обмін на їжу.