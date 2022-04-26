Про це повідомляє CNN.
Траншеї завдовжки 60-70 метрів з’явилися 24 березня, після окупації села росіянами. На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовано нові траншеї, а довжина братської могили зросла до 200 метрів.
Своєю чергою, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські війська залучають місцеве населення до масових поховань в обмін на їжу.
“Вони [місцеві] нам сказали, що треба працювати “погодинно”, щоб мати їжу та воду. Зараз у Маріуполі не вистачає гуманітарної допомоги, тому люди змушені це робити”, – сказав він.
- Нагадаємо, під час Великодня російські окупанти продовжували атакувати Маріуполь. Заступник командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Святослав Паламар закликав світ докласти зусиль для звільнення людей з блокадного міста.
- Також за словами Президента України Володимира Зеленського, українські військові поки що не в змозі деблокувати окупований росіянами Маріуполь.