Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

На військову базу російські окупанти перевезли техніку. Вони змінили локацію після того, як тиждень тому Збройні сили України завдали руйнівних ударів по російській базі. Тоді влучили в районі аеродрому в Мелітополі.

За словами місцевих жителів, поблизу Мирного було чутно близько 25 вибухів. З боку бази окупантів видно густий чорний дим. Місцеве видання “РІА Мелітополь” у Telegram зазначило, що його видно також над Семенівкою.

Місцеві жителі чули звуки боєприпасів, що розриваються, і відльоти в бік Запоріжжя. Також біля військової частини у Мелітополі лунали автоматні черги. Стосовно постраждалих чи загиблих поки невідомо.

“Найгучніше було в мікрорайоні та в напрямку Семенівки. Спочатку спрацювала рашистська система ППО. Потім почалася пальба трасуючими кулями”, — зазначено у повідомленні.

Останніми тижнями частіше з’являються повідомленні про вибухи в окупованих ними містах України. Це пов’язано з постачанням західного озброєння.