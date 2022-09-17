Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 16 години 17 вересня пролунали 5 вибухів у селі Богатир поблизу райцентру, де знаходилася база росіян.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, вибухи пролунали в селі Богатир в районі Молочного лиману, куди російські військові передислокували частину своєї військової техніки та особового складу.

Також Федоров нагадав, що вночі 17 вересня лунали вибухи у селі Радивонівка. Він додав, що збирає інформацію про втрати ворога.

Раніше мер заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці. Наприклад, 25 серпня вночі, підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там росіяни готувались до “голосування” та видавали російські паспорти.