Про це він написав у Telegram.
За його словами, вибухи пролунали в селі Богатир в районі Молочного лиману, куди російські військові передислокували частину своєї військової техніки та особового складу.
Також Федоров нагадав, що вночі 17 вересня лунали вибухи у селі Радивонівка. Він додав, що збирає інформацію про втрати ворога.
Раніше мер заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці. Наприклад, 25 серпня вночі, підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там росіяни готувались до “голосування” та видавали російські паспорти.
- 1 вересня школярів у навчальних закладів Мелітополя змушували фотографуватися з портретом президента Росії Володимира Путіна. Дітям розповідали, що України нібито не існує.
- 3 вересня на території тимчасово окупованого аеродрому Мелітополя пролунало п’ять гучних вибухів.
- Уродженка Мелітополя й так звана “відьма” після початку повномасштабної російсько-української війни заявила, що переїхала на територію Російської Федерації, адже впевнена, що саме воїни ЗСУ буцімто наражають цивільне населення в Україні на небезпеку, завдаючи ракетних ударів.