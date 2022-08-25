Про це повідомляють “Схеми“.
Раніше про обстріли військами РФ місць зберігання радіоактивної золи повідомили у ГУР. Розвідники пояснили, що це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Також ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.
Такі дії зокрема спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.
На супутникових знімках за 24 серпня також можна помітити осередки займання в лісі, що поблизу ЗАЕС.
Міський голова Енергодару Дмитро Орлов наголосив у коментарі “Схемам”, що пожежі біля Запорізької АЕС досі тривають.
“Військові мінометні обстріли та пожежонебезпечний період. Цілком можливо, що накладання цих факторів, та те, що окупанти катували пожежників… Три загони пожежників функціонують, але обстрілів багато та загорянь багато, вони не справляються”, – зазначив він.
- Державна інспекція ядерного регулювання України пояснила, до яких наслідків може призвести зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції та втрата усіх джерел електроживлення.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, допоки Запорізька АЕС окупована російськими військами, існує низка ризиків для роботи реактора атомної електростанції.
- 25 серпня вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.
- Раніше Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй закликала РФ якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.
- 24 серпня представники “Енергоатому” та посли G7 обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Під час розмови керівники дипломатичних місій G7 погодилися з тим, що РФ повинна негайно вивести своїх військових і техніку із захопленої ЗАЕС.