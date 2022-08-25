Поблизу тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції зафіксували пожежі. На знімках супутника Planet Labs 24 помітні осередки займання у лісі неподалік станції та дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.

Про це повідомляють “Схеми“.

Раніше про обстріли військами РФ місць зберігання радіоактивної золи повідомили у ГУР. Розвідники пояснили, що це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Також ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

Такі дії зокрема спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На супутникових знімках за 24 серпня також можна помітити осередки займання в лісі, що поблизу ЗАЕС.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов наголосив у коментарі “Схемам”, що пожежі біля Запорізької АЕС досі тривають.