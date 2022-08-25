Про це повідомляють “Схеми“.

На знімках можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС

Раніше про обстріли військами РФ місць зберігання радіоактивної золи повідомили у ГУР. Розвідники пояснили, що це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Також ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

Такі дії зокрема спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На супутникових знімках за 24 серпня також можна помітити осередки займання в лісі, що поблизу ЗАЕС.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов наголосив у коментарі “Схемам”, що пожежі біля Запорізької АЕС досі тривають.

“Військові мінометні обстріли та пожежонебезпечний період. Цілком можливо, що накладання цих факторів, та те, що окупанти катували пожежників… Три загони пожежників функціонують, але обстрілів багато та загорянь багато, вони не справляються”, – зазначив він.