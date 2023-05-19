Джерело: PAP.
“Що стосується боєголовки — вона знайдена, і зараз її досліджують відповідні інституції. Це своєрідна боєголовка, тому що вона виготовлена з бетону”, — сказав Шрот.
За його словами, боєголовку встановили на ракету так, аби стара модель ракети могла “збити з пантелику” українську протиповітряну оборону. Вибухівки в боєголовці не було.
“Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки”, — йдеться в повідомленні.
Також він зауважив, що в канцелярії Анджея Дуди немає пропозицій щодо звільнення генерала, генералітету чи міністра національної оборони Маріуша Блащака.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеус Моравецький вперше прокоментував історію з українською ракетою, яка вразила польське село.
- 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.