Прессекретар президента Польщі Павел Шрот заявив про знайдену боєголовку від російської ракети, що у грудні 2022 року впала у лісі поблизу міста Бидгощ.

Джерело: PAP.

“Що стосується боєголовки — вона знайдена, і зараз її досліджують відповідні інституції. Це своєрідна боєголовка, тому що вона виготовлена з бетону”, — сказав Шрот.

За його словами, боєголовку встановили на ракету так, аби стара модель ракети могла “збити з пантелику” українську протиповітряну оборону. Вибухівки в боєголовці не було.

“Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки”, — йдеться в повідомленні.

Також він зауважив, що в канцелярії Анджея Дуди немає пропозицій щодо звільнення генерала, генералітету чи міністра національної оборони Маріуша Блащака.