У Донецькій області зникли двоє британських волонтерів – Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Вони пропали безвісти поблизу Соледара 6 січня.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці розшукують громадян Великої Британії. До поліції надійшло повідомлення про їхнє зникнення 7 січня, близько 17:15. Його отримала чергова частина Бахмутського райвідділу поліції.

Британцям 28 та 48 років. Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар 6 січня близько 08:00. Після цього зв’язок з ними втратився.

Поліція намагається встановити місцезнаходження зниклих. Водночас правоохоронці закликали українців повідомляти будь-яку інформацію щодо зниклих.

За фактом зникнення британців відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).