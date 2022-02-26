Сьогодні, 26 лютого, підірвали міст поблизу села Стоянка на міжнародній автотрасі Київ-Чоп.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України у Telegram.

Зазначається, що прессекретарка Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька підтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області. Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.

У Київській області зруйновано міст на трасі Київ-Чоп. Проїзду між Києвом та Житомиром наразі немає. pic.twitter.com/gaEjVp8zYC — Букви (@Bykvu) February 26, 2022

Наразі диверсійно-розвідувальні групи російських військ постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі столиці України.

Також збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі. Зокрема вночі була спроба атаки на Київську ТЕС-6 на Троєщині. У МЕУ підсумували, що зараз об‘єднана енергосистема України працює стабільно.