Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України у Telegram.
Зазначається, що прессекретарка Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька підтвердила інформацію про зірваний міст у Київській області. Тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.
У Київській області зруйновано міст на трасі Київ-Чоп. Проїзду між Києвом та Житомиром наразі немає. pic.twitter.com/gaEjVp8zYC
— Букви (@Bykvu) February 26, 2022
Наразі диверсійно-розвідувальні групи російських військ постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі столиці України.
Також збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі. Зокрема вночі була спроба атаки на Київську ТЕС-6 на Троєщині. У МЕУ підсумували, що зараз об‘єднана енергосистема України працює стабільно.
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