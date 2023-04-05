Неподалік від Анталії (Туреччина) затонуло судно під прапором Гвінеї-Бісау, що прямувало в Україну. Нині рятувальники шукають зниклих безвісти членів екіпажу.

Про це повідомила Турецька берегова охорона.

До українського Ізмаїлу судно вирушило з турецького порту Іскендерун. Проте воно потонуло за 37 км від узбережжя Анталії.

Загалом на судні було 14 членів екіпажу сирійської національності. П’ятеро осіб врятували вертольоти та інші судна, які пропливали повз район. Пошуки ще дев’яти продовжуються.

До місця аварії ще вночі було направлено корвет та сім катерів берегової охорони, два вертольоти та літак берегової охорони. До пошуково-рятувальних робіт долучилися два фрегати та два вертольоти командування ВМС.

Головна прокуратура Кумлуки почала розслідування інциденту.