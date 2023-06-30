На дні обмілілого Дніпра, поблизу острова Хортиця, що на Запоріжжі, знайшли стародавній човен, виготовлений із цільного стовбура дуба.

Джерело: Національний заповідник “Хортиця” у Facebook.

У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у р. Дніпро внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам’ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника “Хортиця” ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги.

Відтак, під час чергового обстеження на раніше затопленій ділянці берега виявлено довбаний човен, виготовлений із цільного стовбура дуба, довжиною майже 7 м.

Раніше біля берегів Хортиці заходили подібні човни, пов’язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV ст. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. У заповіднику припускають, що, можливо, й нова знахідка з тієї ж епохи.

Згідно зі станом збереженості деревини, археологи припускають, що вік човна може сягати 500 років. Але точніше датування стане можливе після проведення радіовуглецевого аналізу.

Човен розмили з піску та по частинах переміщено до реставраційного ангара. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та реставрації, аби стати музейним експонатом.