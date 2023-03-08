Про це сповіщає пресслужба “Енергоатома”, посилаючись на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
За його словами, протягом останніх кількох тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань.
“Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій біля підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об’єкта. Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати”, – зазначив очільник компанії.
Крім того, він додав, що ситуація, яка склалася на Запорізькій АЕС, підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з Росією.
Варто нагадати, що 5 березня міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху. Глава Міненерго зауважив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.
Водночас 2 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.
- На думку Пентагону, обстріли ЗАЕС “демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту”. Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.
- Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.
- Нещодавно Польща та Україна закликали ввести міжнародні обмеження проти атомної енергетики Росії після того, як ЄС ухвалив свій пакет санкцій, який не включає атомну енергетику Москви через спротив деяких країн-членів ЄС.