Ситуація з безпекою навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.

Про це сповіщає пресслужба “Енергоатома”, посилаючись на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, протягом останніх кількох тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань.

“Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій біля підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об’єкта. Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати”, – зазначив очільник компанії.

Крім того, він додав, що ситуація, яка склалася на Запорізькій АЕС, підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з Росією.

Варто нагадати, що 5 березня міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху. Глава Міненерго зауважив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

Водночас 2 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.