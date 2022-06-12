Побоювання Туреччини через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО виправдані — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що побоювання у сфері безпеки, котрі висловлює Туреччина у зв'язку з перспективою вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, є виправданими.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністеін, Столтенберг наголосив, що жоден інший член НАТО не пережив такої кількості терористичних атак, як Туреччина, тому до побоювань Анкари слід ставитися серйозно.

У понеділок, 13 червня, генсек НАТО збирається також провести у Швеції переговори з прем’єр-міністеркою королівства Магдаленою Андерссон та очолюваним нею урядом.

Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського повномасштабного нападу на Україну. Для прийому цих країн до альянсу, однак, потрібна згода всіх 30 його членів. Тим часом Анкара досі не бажає сказати своє “так”.

Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.

Окрім того, Анкару не влаштовує, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії у 2019 році Стокгольм та Гельсінкі ввели санкції на постачання оборонної зброї до цієї країни.