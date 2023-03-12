12 березня мережею розійшлося відео, на якому чоловік у футболці та чорних штанах б'є кулаками і ногами чоловіка у військовій формі. Як згодом виявилося, людина у чорному на відео молодший лейтенант Віктор Вітусевич, він б'є нижчого за званням солдата строкової служби.

#Букви зібрали всю інформацію про подію.

Ситуація розгортається у смт. Гуйва Житомирського району в навчальному центрі номер 190. Окрім особи нападника, поки невідомо кого саме він бив, чи єдиний він постраждалий і чи спостерігалися раніше подібні прояви “дідівщини”.

Після медійного резонансу, обурення та закликів до покарань у соцмережах з’явилося відео від фігуранта відеоролика – молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича, який бив строковика. Чоловік заявив, що усвідомлює свою неправоту та готовий понести заслужене покарання.

Разом з Вітусевич, він спробував пояснити свої дії: “Алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти”.

Керівництво 190-го навчального центру Житомирського району смт. Гуйва вже відреагувало на цю ситуацію. Зокрема, у своєму дописі у Facebook звітують про початок службового розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

“Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов’язків до кінця розслідування”, – наголошується у дописі.

У коментарях бурхливо відреагували на ситуацію та на формулювання пресслужби – зокрема слово “інцидент” у цьому контексті вони вважали занадто м’яким, а керівництво навчального центру – одними з винуватців того, що все дійшло до таких методів “виховання”. Дехто з користувачів згадував свій незадовільний досвід проходження служби в цьому навчальному центрі – правдивість їхніх слів #Букви перевірити не змогли.