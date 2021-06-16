Про це повідомляє телеканал CNN та британська телерадіокомпанія BBC.

Після прибуття на віллу Ла-Гранж обидва лідери і президент Швейцарії Гі Пармелен зробили спільне фото.

Пармелен сказав, що бажає президентам “плідного діалогу в інтересах ваших двох країн і всього світу”. Після швейцарський лідер попрощався з ними, а Байден і Путін продовжили зустріч.

Напередодні обидва лідери визнали, що відносини між двома країнами знаходяться на досить низькому рівні.

Хто в делегації Байдена:

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Радник з національної безпеки Джейк Салліван

Заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд

Головний радник Ради національної безпеки щодо Росії Ерік Грін

Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні на тлі загострення напруженості.

Хто в делегації Путіна:

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Помічник президента РФ Юрій Ушаков;

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков;

Посол Росії в США Анатолій Антонов;

Голова генштабу РФ Валерій Герасимов;

Заступник голови МЗС Сергій Рябков (курує відносини з США);

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання);

Спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Зустріч

Коли зустріч почалася, до президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна приєдналися їхні високопоставлені дипломати, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Путін подякував своєму американському колезі за “ініціативу щодо зустрічі”.

“Я знаю, що ви пройшли довгий шлях і у вас багато роботи. Проте, у відносинах США, Росії і США накопичилося багато питань, які вимагають зустрічі на вищому рівні, і я сподіваюся, що наша зустріч буде продуктивною”, – сказав Путін.

ЗМІ зазначають, що обидва лідери іноді робили спроби посміхатися одне одному, але в основному вони сиділи з кам’яними обличчями. Байден і Путін рідко дивилися один на одного, Путін в основному дивився вниз і сутулився в кріслі.

Хаос серед преси

Довгоочікувана зустріч на вищому рівні між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним викликала величезний ажіотаж серед ЗМІ, що створило чимало проблем під час самих переговорів.

Були репортери, які блокують огляд камерам, інші розмовляли один з одним, коли два президенти намагалися сказати свої вступні слова.

В результаті, за словами головної кореспондентки CNN Білого дому Кейтлен Коллінз, ситуація між двома прескорпусами з США і Росії стала неймовірно напруженою.

Розмову президентів було погано чути через безперервне клацання фотоапаратів.

Коллінз пояснила, що “пул” – це практика ЗМІ, коли одному представнику від кожного виду медіа дозволяється увійти до кімнати, де буде проходити зустріч. Це, за її словами, зазвичай одна людина, що представляє телебачення, один фотокореспондент, репортер друкованого ЗМІ, один радіорепортер і так далі – зазвичай близько 15 репортерів і фотографи.

Коллінз повідомила, що весь американський прескорпус фактично не потрапив до кімнати зустрічі.

“Нам сказали, що це сталося ще до того, як вони фактично увійшли до будівлі. Зовні сталася штовханина, були чутні крики, оскільки всі ці репортери намагалися увійти, щоб побачити цих двох лідерів, але не всім [репортерам] дозволили перебувати там”, – сказав Коллінз.