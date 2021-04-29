Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Станом на 29 квітня менш як 100 військовослужбовців разом з військовою технікою залишили територію країни на виконання наказу президента Джо Байдена розпочати процес не пізніше 1 травня. За словами чиновників, країну залишають і державні службовці США.
Наразі виведення військ триває.
“Ми як і раніше є прихильниками виведення всього американського військового персоналу з Афганістану до 11 вересня”, — зазначила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.
Напередодні було відкрито визнано, що в Афганістані перебувало близько 2500 американських військовослужбовців, а також кілька сотень додаткових сил спеціальних операцій. Всі вони будуть виведені у найближчі 4,5 місяці.
Представник НАТО повідомив CNN, що союзники за Альянсом також почали виведення військ і що вони планують завершити за кілька місяців.
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В Пентагоні висловлюють занепокоєння через можливі атаки на війська під час їхнього виведення. Посадовці НАТО в коментарі телеканалу відмовилися розкривати оперативні подробиці щодо чисельності військ та термінів виведення військових з міркувань безпеки.
“Будь-які атаки талібів під час виведення будуть зустрінуті рішучим відповіддю”, — запевнив чиновник НАТО.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.