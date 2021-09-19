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Почалися судоми й зупинилося серце: під Києвом після вакцинації помер 19-річний студент

У Київській області помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. Це сталося після того, як хлопець отримав щеплення проти коронавірусу.

Неділя, 19 вересня 2021, 21:22

Про це повідомили на сайті вишу.

Відомо, що 13 вересня о 14:30 студент отримав щеплення. Впродовж дня він почувався добре. О 18:30 Володимир вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Ввечері у хлопця піднялася температура. О 20:15 почалися судоми, а о 20:35 зникли пульс і дихання.

Зазначається, що медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання. Бригада “швидкої” прибула о 20:45 й реанімувала студента годину. На жаль, допомогти хлопцю вже не змогли.

Фото: УГІ

“Попередня довідка про причину смерті вказує “Серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність”. Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень”, – повідомили у виші.

Володимир народився у селі Добросин, що у Львівській області. Він був наймолодшим у багатодітній сім’ї. Юнака поховали 16 вересня.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.

Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

Теги: вакцинація, Володимир Сало, смерть

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