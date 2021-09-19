Почалися судоми й зупинилося серце: під Києвом після вакцинації помер 19-річний студент

Про це повідомили на сайті вишу.
Відомо, що 13 вересня о 14:30 студент отримав щеплення. Впродовж дня він почувався добре. О 18:30 Володимир вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.
Ввечері у хлопця піднялася температура. О 20:15 почалися судоми, а о 20:35 зникли пульс і дихання.
Зазначається, що медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання. Бригада “швидкої” прибула о 20:45 й реанімувала студента годину. На жаль, допомогти хлопцю вже не змогли.
“Попередня довідка про причину смерті вказує “Серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність”. Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень”, – повідомили у виші.
Володимир народився у селі Добросин, що у Львівській області. Він був наймолодшим у багатодітній сім’ї. Юнака поховали 16 вересня.
Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.
Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.
24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.