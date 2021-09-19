Почалися судоми й зупинилося серце: під Києвом після вакцинації помер 19-річний студент

У Київській області помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. Це сталося після того, як хлопець отримав щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомили на сайті вишу.

Відомо, що 13 вересня о 14:30 студент отримав щеплення. Впродовж дня він почувався добре. О 18:30 Володимир вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Ввечері у хлопця піднялася температура. О 20:15 почалися судоми, а о 20:35 зникли пульс і дихання.

Зазначається, що медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання. Бригада “швидкої” прибула о 20:45 й реанімувала студента годину. На жаль, допомогти хлопцю вже не змогли.

“Попередня довідка про причину смерті вказує “Серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність”. Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень”, – повідомили у виші.

Володимир народився у селі Добросин, що у Львівській області. Він був наймолодшим у багатодітній сім’ї. Юнака поховали 16 вересня.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.

Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.