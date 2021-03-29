Загалом проєкт об’єднав любителів активно проводити час від Щастя до Івано-Франківська, від Житомира до Одеси з понад 150 населених пунктів України! 

Організували онлайн-гру компанія Run Ukraine спільно з Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українською федерацією учнівського спорту та Спортивною студентською спілкою України. 

“Ми у Run Ukraine щиро раді, що СпорКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню користується популярністю: молоді подобається займатися спортом самій, з батьками, сестрами з однокласниками. Цей проєкт показує, що заняття спортом – це весело, драйвово, цікаво. Ми пишаємось, що популяризуємо спорт на юну аудиторію і разом так активно вийшли з зимової сплячки!” коментує директорка Run Ukraine з маркетингу та комунікацій Вікторія Веремієнко 

“Вітаю усіх учасників СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню! Ви величезні молодці, адже пройшли тритижневий спортивний марафон і довели у першу чергу собі, що бути активним це цікаво і зовсім не складно. Хотів би подякувати батькам учасників, які підтримали своїх діток і на рівні з ними виконували усі завдання,” — зазначив голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко.

Біля 500 найбільш наполегливих три тижні виконували завдання із спеціально розробленої програми і тепер отримають медалі фінішерів СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню. 

Цього року в межах гри передбачалося три формати: 

  • Гра для дітей — для дітей віком від 6 до 16 років;
  • Гра для підлітків — для юних спортсменів віком від 17 до 21 року;
  • Сімейна гра — для виконання вправ у парі.

“Залучати, а не заставляти вважаємо, це найголовніше в процесі знайомства дітей зі спортом та здоровим способом життя. СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню це сучасна ініціатива, яка є прикладом такого захоплюючого змагання, в якому діти із задоволенням беруть участь. Вони виконували вправи вранці, коли поспішали в школу, а також на вихідних, відклавши смартфони.  Обов’язково будемо брати участь і надалі!” коментують у родині Кошеленків, де всі члени брали участь у СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню. 