У Мережі масово поширюють відео, на яких у США білі жінки та чоловіки цілують черевики чорношкірим чоловікам - це нібито каяття за вбивство Джоржда Флойда.

Інформацію проаналізував проєкт “По той бік новин”.

Варто зазначити, що саме, відео не є фейковим, але було знято задовго до смерті Флойда і протестів у США. Є, як мінімум, три різних відео з такими подіями, з різних місць і різними дійовими особами. Нове відео датоване 30 липня 2019.

Чоловіки на відео – представники Ізраїльської школи універсальних практичних знань (ISUPK).

“Це група чорного верховенства, яка стверджує, що чорні люди переважають над людьми інших рас. Група сповідує чорноюдейський ізраїлізм, який розглядає чорних американців як нащадків Дванадцяти племен Ізраїлю. У різній мірі чорноюдейські ізраїльтяни використовують певні аспекти релігійних вірувань і практик як християнства, так і юдаїзму, хоча вони створили своє власне тлумачення Біблії. Чорноюдейські ізраїльтяни не асоціюються з основними юдейськими громадами, і вони не відповідають стандартам, які єврейська громада використовує для ідентифікації людей, як євреїв. Вони також перебувають поза межами основного християнства, яке вважає чорноєврейський ізраїлізм єрессю”, – зазначають експерти порталу “По той бік новин”.

Еврейський ізраїльський рух зародився в кінці 19 століття, коли п’ятидесятники Френк Черрі і Вільям Сондерс Кроуді оголосили, що отримали одкровення: недавно звільнені раби Америки були обрані Богом людьми і саме вони є нащадками євреїв з Біблії.

Радикальне крило руху заснував Френк Черрі, самопроголошений пророк, який проповідував, що білі люди за своєю суттю злі і ненависні Богу. Черрі також стверджував, що земля квадратна, і що Ісус повернеться у 2000 році, щоб поставити темношкірих над білими шляхом расової війни.

Після Черрі, наступним великим поширювачем расистської догми серед чорних євреїв став Ебер бен Йомін, також відомий як Абба Бівенс, який у 1960-х рр. відділився у власну екстремістську секту, яка стала називатися Ізраїльською школою загальних практичних знань. Згодом вони перейменувалися в Ізраїльську церкву практичних знань. Після того, як пророцтво Черрі щодо приходу Ісуса Христа та знищення білої раси 2000 року не збулося, церкву було перейменовано на Ізраїльську Церкву Бога в Ісусі Христі.

Та один з послідовників “генерал Яханна” (Джон Лайтборн) відокремився в більш радикальну групу і взяв їй первісну назву “Ізраїльська школа загальних практичних знань” ISUPK.

Southern Poverty Law Center (правозахисний центр, що бореться з дискримінаціями) відніс ISUPK до групи через її “екстремістську” ідеологію і риторику чорного верховенства.

За віруванням ISUPK, білі юдеї вкрали у африканців приналежність до богообраного народу, обманом продавши їх у рабство до Європи та Америки. Білі євреї – несправжні.

Мусульман вони також не визнають, бо вважають Мухаммеда несправжнім пророком.

Ісус Христос, за словами “генерала” Яханна, народився від звичайних чоловіка та жінки.

він стверджує, що саме серед християнських чорношкірих жінок найбільша кількість нових випадків СНІДу в Америці. Мусульманські жінки займають друге місце. Досліджень взаємозв’язку релігії та СНІД не існує.

Вимога до білих, яку вони проголошують в своїх промовах – спокутувати вину за колишнє рабство і експлуатацію афроамериканців сьогодні, доведення їх до вживання наркотиків і розпусного способу життя. До того ж білі, насправді, нижча раса.

Як ознаку визнання своєї провини і верховенства чорноюдейських ізраїльтян білі жінки та чоловіки мають поцілувати черевики членам секти.