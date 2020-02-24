Щоб зрозуміти вплив багаторазових сумок на навколишнє середовище, потрібно пам'ятати дві абсолютно різні речі. Перша: поліетиленові пакети не розкладаються і заповнюють океани, морську флору і фауну і навіть нашу їжу пластиковими шматочками. Друга: з огляду на всі інші дії на навколишнє середовище, крім сміття, бавовняна сумка або паперовий пакет можуть бути гірше для навколишнього середовища, ніж пластикові.

Про це пише видання Quartz.

Якщовас турбують дві глобальні проблеми, пов’язані зі зміною клімату і зростанням обсягу сміття, що не розкладається, слід пам’ятати про корисну формулу: використовуйте менше речей, багато разів і не купуйте нові.

У 2018 році Міністерство навколишнього середовища і продовольства Данії розповіло, що класичні поліетиленові пакети для шопінгу спричиняють найменший вплив на навколишнє середовище. Ця оцінка не враховує сміття у Світовому океані – оскільки відносно цієї колосальної проблеми пластик майже напевно є найгіршими, оскільки він не розкладається в терміни, значимі для життя людей або тварин.

Але з урахуванням інших факторів, таких як вплив виробництва на зміну клімату, потоншення озонового шару, використання води, забруднення повітря і токсичність для людини, класичні пластикові пакети для покупок насправді є найбільш сприятливими з існуючих поширених варіантів.

Технічна назва для тонких поліетиленових пакетів – поліетиленові пакети низької щільності (LDPE).

У наведеній нижче таблиці, використовуючи дані дослідження Данії, порівнюються екологічні характеристики пакетів з LDPE з іншими пакетами і сумками, виходячи з того, що пакети з LDPE повторно використовуються в якості сміттєвого пакету перед спалюванням (спалювання є найкращим можливим способом утилізації цих пакетів).

Тип мішка Повторне використання, спричиняє такі ж наслідки на клімат, як класичний пластиковий пакет Повторне використання необхідне для того ж кумулятивного впливу на навколишнє середовище (використання води, енергії і т. д.), що і для класичного пластикового пакету Класичний пластик (LDPE) 1 Класичний пластик (LDPE) з жорсткою ручкою Перероблений пластик 1 2 Нетканий поліпропілен 6 52 Тканий поліпропілен 5 45 Вторинний поліетилентерефталат (ПЕТ) 8 84 Поліестер (как Baggu) 2 35 Невибілений папір 43 Вибілений папір 1 43

Органічна бавовна 149 20,000 Звичайна бавовна 52 7,100

Бавовняні сумки необхідно повторно використовувати тисячі разів, щоб вони відповідали екологічним показникам пластикових пакетів, і, як пишуть дослідники з Данії, органічна бавовна гірша за звичайну бавовну, коли мова йде про загальний вплив на навколишнє середовище.

Згідно зі звітом, сумки з органічної бавовни повинні використовуватися багаторазово, ніж мішки зі звичайного бавовни (20 000 проти 7 000 разів), виходячи з припущення, що врожайність органічної бавовни в середньому на 30% нижче, ніж у звичайної бавовни, і тому передбачалося, що на 30% зросте використання ресурсів, таких як вода, щоб виростити таку ж кількість.

Варто зазначити, що 127 країн світу вже прийняли обмеження на використання поліетиленових пакетів.

Раніше видання Verge писало, що незалежно від того, яку сумку ви виберете, набагато важливіше те, що ви вирішите покласти в неї і як носити з собою: їсти менше м’яса, їздити на велосипеді або ходити в магазин і купувати продукти місцевого виробництва, швидше за все, будуть мати більше значення для зниження вашого особистого внеску у вирішення екологічних проблем.