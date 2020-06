Про це пише CNN.

In fourteen hundred ninety-two

Columbus sailed the ocean blue.

He had three ships and left from Spain;

He sailed through sunshine, wind and rain

“У 1492 році Колумб плив по синьому океану

У нього було три кораблі, він полишив Іспанію

Він плив крізь спеку, вітер та дощі”.

Цей вірш відомий американцям ще зі шкільної лави.

Школярів вчать, що Колумб – це той, хто відкрив Америку, пливучи через Атлантику на своїх трьох кораблях: Нінья, Пінта і Санта-Марія. Крім того, щорічно 12 жовтня в США святкують День Колумба – свято на честь річниці прибуття Христофора Колумба до Америки 12 жовтня 1492-го по юліанським календарем. У цей день експедиція Колумба досягла острова Сан-Сальвадор в Багамському архіпелазі.

Але людина, яку вважають откриватеем Нового світу вже давно є спірною фігурою в історії США, адже корренное населення Америки зіткнулося з насильницької колонізацією.

Десятки міст і штатів, таких як Міннесота, Аляска, Вермонт і Орегон, вже замінили День Колумба Днем корінних народів.

Тепер, у відповідь на загальнонаціональні протести і розмови про расову нерівність, люди зносять статуї Колумба, щоб привернути увагу до жорстокості, яку він накликав на корінне населення.

То що ж насправді зробив Колумб і чому його називають “тираном”, а не героєм, як зазвичай вважається?

“Ми повинні запитати себе, чому ми, американці, продовжуємо святкувати День Колумба, не знаючи справжньої історії його спадщини, і чому це свято було створено в першу чергу”, – сказав в коментарі CNN доктор Лео Кіллсбек, представник Північної шайєнської нації і доцент кафедри вивчення американських індіанців в Університеті штату Арізона.

Христофор Колумб не був першим, хто відкрив Америку

Немає жодних сумнівів у тому, що подорожі Колумба мали “беззаперечний історичний вплив, даючи початок століттю освоєння Атлантики, торгівлі і, в кінцевому підсумку, колонізації європейцями”. Це писав історик Девід М. Перрі в статті для CNN про День Колумба.

На той час, коли Колумб прибув у Новий світ, корінні жителі жили там століттями. Крім того, вважається, що першим у Північній Америці побував скандинавський мореплавець Лейф Ерікссон. Він прибув туди з вікінгами на 500 років раніше Колумба.

Колумб поневолив тубільців

Під час своїх подорожей по островах Карибського моря і побережжю Центральної і Південної Америки Колумб натрапив на корінних жителів, яких він назвав “індіанцями”.

Мореплавець і його люди поневолили багатьох з цих місцевих жителів і ставилися до них з особливим насильством та жорстокістю.

Протягом усіх років перебування в Америці, Колумб змушував індіанців працювати заради прибутку. Пізніше Колумб таємно відправив тисячі індіанців в Іспанію для продажу, і багато з них загинули під час подорожі. Тубільці, які не були продані в рабство, були змушені шукати золото на копальнях і працювати на плантаціях.

У той час як він був губернатором території, яка тепер є Домініканською Республікою, Колумб вбив багато місцевих жителів, щоб придушити повстання. А щоб запобігти майбутнім повстання, Колумб виставляв на загальний огляд трупи вбитих індіанців.

Колумб привіз нові хвороби

Корінні жителі Північної і Південної Америки масово вмирали від епідемій, зазначає історик Девід М. Перрі.

Населення Таїно (населяли до моменту відкриття Америки острова Гаїті, Пуерто-Ріко, Куба, Ямайка, Багамські острови і ряд північних Малих Антильських островів) не мало імунітету до таких хвороб, як віспа, кір і грип, які були привезені Колумбом і його людьми на острів Еспаньйола.

За оцінками Фонду медичних досліджень Оклахоми, у 1492 році в Еспаньолі було 250 000 корінних жителів, але до 1517 року залишилося тільки 14 000.

Деякі історики вважають, що вплив європейських і африканських поселенців в Новому Світі, можливо, вбив до 90% корінного населення і був більш смертоносним, ніж Чорна смерть – друга в історичному переліку пандемія чуми, занесена зі Східного Китаю, прокотилася по Азії, Європі, частини Африки в середині XIV століття.