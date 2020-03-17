Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій.

Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Хірургічні маски

За його словами, звичайні хірургічні маски не захищають від вірусів або бактерій. Вони можуть затримати на собі аерозоль — частинки рідини, які потрапляють в навколишнє середовище в результаті кашлю або чхання.

“Хірургічні маски (звичайні медичні маски) виготовляються різної товщини та з різною здатністю захищати від контакту з рідинами. Ці властивості можуть також впливати на те, наскільки легко людина може дихати через маску і наскільки добре маска захищає. При правильному носінні маска призначена для того, щоб зупиняти краплі, бризки або великі частки, які можуть містити мікроби (віруси та бактерії), не допускаючи попадання в рота й носа. Хірургічні маски також можуть допомогти зменшити вплив поширення слини та слизу з дихальних шляхів”, – зазначає Ілля Бурлаченко.

У той час як хірургічна маска може бути ефективною для блокування крапель і великих частинок, при цьому вона через свою конструкцію не фільтрує і не блокує дуже маленькі частинки в повітрі, які можуть передаватися при кашлі, чханні або певних медичних процедурах (під час стоматологічних процедур, наприклад). Хірургічні маски також не забезпечують повного захисту від мікробів та інших забруднень через нещільне прилягання до обличчя (і це за умови, що маска правильно одягнена і за умови, що немає бороди у чоловіків).

Хірургічні маски – одноразові.

Якщо маска пошкоджена або забруднена, або якщо дихати через маску стає важко, її варто викинути та одягнути нову. Щоб безпечно утилізувати маску, її потрібно покласти в пластиковий пакет, загорнути, а потім викинути. Після необхідно ретельно помити руки.

Респіратор N95

Респіратор N95 – це захисний пристрій зі спеціальною мембраною, розроблений для забезпечення дуже щільного прилягання до обличчя і дуже ефективної фільтрації частинок у повітрі.

N95 означає, що при ретельному тестуванні мембрана респіратора блокує не менше 95% дуже дрібних (0,3 мікрона) тестованих частинок. Якщо правильно одягнути, то фільтрувальниі можливості респіраторів N95 перевищують можливості звичайних хірургічних масок. Однак навіть правильно дібраний респіратор N95 не виключає інфікування (просто знижує ймовірність).

Варто зазначити, що спеціальної мембрани немає у звичайній хірургічній масці.

Марлеві маски

Ефективність марлевих масок зводиться практично до нуля. Вони можуть захистити тільки від великих крапель аерозолю — віруси та бактерії легко проходять через структуру марлі.

Крім того, марлеві маски є одноразовими.

“Продезінфікувати маску, прокип’ятивши або попрасувавши, не вийде. Дезінфекція — це 300 °C, і аж ніяк не 100 °C”, – зазначає Ілля Бурлаченко.