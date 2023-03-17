Про це йдеться у його вечірньому зверненні.
“Маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність”, — нагадав Зеленський.
За його словами, керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. Йдеться про депортацію українських дітей — незаконне переміщення тисяч українців на територію РФ.
На думку українського президента, розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості звʼязатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах — це очевидно державна політика агресора, державні рішення, державне зло.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.
Генеральний прокурор України заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду означає, що за межами Росії його мають заарештувати та передати до суду.
- Російський уряд керує розгалуженою мережею з десятків таборів, де утримуються тисячі українських дітей з початку повномасштабної війни проти України.
- Україна повернула ще трьох дітей, яких окупанти депортували до РФ, розлучивши з батьками під час окупації Харківської області. Причиною для вивезення стало нібито “оздоровлення” у дитячому таборі “Ведмедик” у Геленджику.
- Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який потрапивши в нову “сім‘ю” зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.