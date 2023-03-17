Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського президента Володимира Путіна "історичним". Крім того, він зауважив, що завдяки цьому розпочнеться "історична відповідальність" за скоєні Росією злочини.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

“Маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність”, — нагадав Зеленський.

За його словами, керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. Йдеться про депортацію українських дітей — незаконне переміщення тисяч українців на територію РФ.

На думку українського президента, розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості звʼязатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах — це очевидно державна політика агресора, державні рішення, державне зло.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.

Генеральний прокурор України заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду означає, що за межами Росії його мають заарештувати та передати до суду.