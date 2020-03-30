Майже 100 нардепів не з’явилися на засідання Ради

На внеочередное заседание Верховной Рады не явились почти 100 народных депутатов.

Про це повідомляється на сторінці Facebook громадської організаціїї “Комітет виборців України”.

“За даними реєстрації народних депутатів на позачерговому засіданні Верховної Ради, 30 березня, в середньому в залі відсутні 92 народних депутата”, – повідомляє організація “Комітет виборців України”.

Відзначається, що найвища явка у депутатів фракції “Європейська солідарність” – відсутні 8% (2 депутати), в той же час у фракції “ОПЗЖ” відсутні 10% (5 депутатів), в “Голосі” – 17% (44 депутати) .

Низькі результати явки також і у групи “Довіра” – відсутні 29% депутатів. Також відсутні 30% позафракційних депутатів.

“Найнижча явка в ВО” Батьківщина “- в середньому відсутні 42% депутатів і групи “За майбутнє” – в середньому відсутні 17 депутатів з 22 або 75% складу групи”, – сказано в повідомленні.

Відзначаємо, що під час реєстрації народних депутатів офіційно було зареєстровано 292 народних депутата. Пізніше кількість депутатів збільшилася.