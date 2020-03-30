Covid-19 Україна

оновлено 03.31.2020 о 01:02

Всього:

548(+73)

Хворіють:

527(+73)

Вилікувались:

8

Померло:

13(+3)

31 березня

02:17 У Києві два пацієнта з COVID-19 знаходяться у вкрай важкому стані
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30 березня

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Майже 100 нардепів не з’явилися на засідання Ради

На внеочередное заседание Верховной Рады не явились почти 100 народных депутатов.

Понеділок, 30 березня 2020, 16:34

Про це повідомляється на сторінці Facebook громадської організаціїї “Комітет виборців України”.

“За даними реєстрації народних депутатів на позачерговому засіданні Верховної Ради, 30 березня, в середньому в залі відсутні 92 народних депутата”, – повідомляє організація “Комітет виборців України”.

Відзначається, що найвища явка у депутатів фракції “Європейська солідарність” – відсутні 8% (2 депутати), в той же час у фракції “ОПЗЖ” відсутні 10% (5 депутатів), в “Голосі” – 17% (44 депутати) .

Низькі результати явки також і у групи “Довіра” – відсутні 29% депутатів. Також відсутні 30% позафракційних депутатів.

“Найнижча явка в ВО” Батьківщина “- в середньому відсутні 42% депутатів і групи “За майбутнє” – в середньому відсутні 17 депутатів з 22 або 75% складу групи”, – сказано в повідомленні.

Відзначаємо, що під час реєстрації народних депутатів офіційно було зареєстровано 292 народних депутата. Пізніше кількість депутатів збільшилася.

Теги: Верховна Рада

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