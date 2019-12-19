Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.
Так, майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи розв’язання проблеми Донбасу. З них 38 % висловилися на підтримку припинення військових дій і визнання територій тимчасово окупованими, заморожування конфлікту.
Ще 22 % респондентів виступили за надання цим територіям статусу автономії у складі України.
І лише 8 % опитаних висловилися за повне відділення окупованих територій Донбасу.
Продовження військових дій до повного відновлення української влади на Донбасі підтримують 16 % респондентів.
“За останній місяць кількість прихильників військового шляху вирішення питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед прихильників партії “Європейська Солідарність”, найменше – (серед прихильників, – ред.) “Опозиційної платформи – За життя”, – відзначають соціологи.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.