Майже 40 % українців виступають за припинення військових дій і заморожування військового конфлікту на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.

Так, майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи розв’язання проблеми Донбасу. З них 38 % висловилися на підтримку припинення військових дій і визнання територій тимчасово окупованими, заморожування конфлікту.

Ще 22 % респондентів виступили за надання цим територіям статусу автономії у складі України.

І лише 8 % опитаних висловилися за повне відділення окупованих територій Донбасу.

Продовження військових дій до повного відновлення української влади на Донбасі підтримують 16 % респондентів.

“За останній місяць кількість прихильників військового шляху вирішення питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед прихильників партії “Європейська Солідарність”, найменше – (серед прихильників, – ред.) “Опозиційної платформи – За життя”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.