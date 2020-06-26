Протягом тижня близько 60% українців як мінімум один раз за день виходили на вулицю під час карантину.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

“Один з основних способів не заразитися коронавірусом і не наражати на небезпеку інших – залишатися вдома. У цьому дослідженні ми спробували виявити, наскільки українці дотримуються цього принципу після майже 3 місяців карантину”, – сказано в повідомленні.

За результатами дослідження, в середньому кожен українець у віці старше 18 років виходив на вулицю 10 раз за тиждень.

Уточнюється, що за минулий тиждень виходили з дому хоча б один раз 90% українців, з яких 37% виходили по кілька разів на день, а 22% виходили один раз в день.

При цьому 21% українців виходили на вулицю більше одного разу на тиждень, а 9% виходили один раз на тиждень.

Всього лише 10% українців розповіли, що не виходили з дому за тиждень взагалі.

Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.