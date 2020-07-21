Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 16-17 липня 2020 року.

Так, 59 % респондентів заявили, що не задоволені діяльністю Глави держави (29 % – зовсім не задоволені, 30 % – швидше не задоволені).

Схвалюють діяльність Зеленського 37 % опитаних (з них 10 % цілком задоволені, а 27 % – швидше задоволені).

Роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 25 %, незадоволені – 57 %. Діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені лише 16 %, незадоволені – 65 % опитаних.

Варто відзначити, що згідно з червневим опитуванням групи “Рейтинг”, 52 % респондентів заявили, що незадоволені діяльністю Зеленського. Таким чином, цей показник за місяць виріс.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.