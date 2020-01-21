Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 68,5 % опитаних заявили, що російська мова повинна вільно використовуватися в приватному житті, але українська залишається єдиною державною.

За офіційний статус російської мови в окремих регіонах України висловилися 15 % респондентів. Ще 11,5 % опитаних вважають, що російська мова повинна отримати статус державної по всій Україні (нарівні з українською мовою).

Водночас 5 % респондентів не визначилися з відповіддю.

З даного питання простежуються регіональні відмінності. Так, однозначно виступають за українську як єдину державну мову в Західному регіоні (92,4 %), де статус російської мови як офіційної в окремих регіонах підтримують лише 4 %, а в якості другої державної – менше 1 %.

Переважають прихильники української мови як єдиної державної і в Центральному регіоні – 77,4 %. За статус російської як офіційної в регіонах там висловилися 12,1 % і як другої державної – тільки 4 %.

У Південному регіоні статус російської як мови повсякденного спілкування при збереженні української як єдиної державної підтримують 51,1 % опитаних, як офіційної в певних регіонах – 26,6 % і як другої державної – 14,1 %.

У Східному регіоні теж переважає підтримка російської як мови спілкування в повсякденному житті при визнанні української як державної (42,4 %). При цьому 23,7 % виступають за можливість застосування російської мови як офіційної в регіонах, а 30,8 % – за те, щоб російська мова стала другою державною.

Загальнонаціональне дослідження було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.