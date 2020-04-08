Про це йдеться в статті для #Букв “Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів”.

Як пояснив #Буквам керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Донець і Партнери”, адвокат Артем Донець, “майже кожен протокол за порушення карантину та штраф в 17-34 тис. гривень можна буде оскаржити”.

За його словами, скласти протокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (тобто за порушення умов карантину) поліція має право лише , якщо факт зараження громадянина коронавірусом COVID-19 достеменно доведено. Але поліція – не лікарі, і хвороби діагностувати не можуть.

Правоохоронці можуть погрожувати штрафом за відсутність маски та інших засобів захисту. У відповідь на це громадянин може заперечити, що не зміг отримати обов’язкові безоплатні засоби захисту, як це передбачає закон “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Донець уточнив, що поліція не має права затримувати громадян під приводом “медичних заходів” (наприклад, для доставки до відділення, щоб з’ясувати факт захворювання на коронавірус). Санкцію на це може дати лише суд. Якщо ж поліція затримала громадянина, той має право нічого не підписувати без власного адвоката або наданого державою в рамках безоплатної правової допомоги.

Також громадянин має право не підписувати протокол за порушення умов карантину. Як наголосив Донець, максимум, що поліція може зробити в цьому випадку, – затримати на 3 години “для встановлення особи”.