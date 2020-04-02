Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, серед померлих – 15 жінок і 5 чоловіків.
“Всі вони старше 50 років. Майже всі померлі, 88 %, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами (провісниками, прогностичними параметрами, – ред.) смертності серед пацієнтів з COVID-19”, – зазначив Ляшко.
У зв’язку з цим він закликав усіх людей старше 60 років, а також тих, хто має хронічні захворювання (серцево-судинні, новоутворення, діабет, захворювання нирок і легень) “залишатися на самоізоляції”.
Напередодні Ляшко відзначав, що в статистику летальних випадків потрапляють всі пацієнти, у яких діагностовано COVID-19. Однак це не означає, що у всіх летальних випадках саме коронавірус призвів до смерті.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
- По всій Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування заражених коронавірусом Covid-19.
- В Україні при лікарнях будуть створені мобільні медичні бригади для перевірки підозр на коронавірус COVID-19 у домашніх умовах.