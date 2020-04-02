У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, серед померлих – 15 жінок і 5 чоловіків.

“Всі вони старше 50 років. Майже всі померлі, 88 %, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами (провісниками, прогностичними параметрами, – ред.) смертності серед пацієнтів з COVID-19”, – зазначив Ляшко.

У зв’язку з цим він закликав усіх людей старше 60 років, а також тих, хто має хронічні захворювання (серцево-судинні, новоутворення, діабет, захворювання нирок і легень) “залишатися на самоізоляції”.

Напередодні Ляшко відзначав, що в статистику летальних випадків потрапляють всі пацієнти, у яких діагностовано COVID-19. Однак це не означає, що у всіх летальних випадках саме коронавірус призвів до смерті.

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