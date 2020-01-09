Про це в своєму Telegram-каналі розповів міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Він представив статистику того, як за останні 5 років змінилися вподобання українців при виборі сервісів електронної пошти. Дані для складання графіку він брав в “ПриватБанку”.
Так, за 5 років, з 2015 по 2020 рік, популярність сервісу електронної пошти Gmail від Google виросла з 14% до 67%, тобто в п’ять разів.
Російські сервіси втратили значну частку українських користувачів за цей же період: з 54% до 14%.
Частка українських поштових сервісів при цьому зросла незначно, з 8% до 13%.
- Раніше Дубілет розповів, що на шляху боротьби з рейдерством українським реєстраторам пропонують скористатися сервісом Google Authentificator для двофакторного захисту даних.