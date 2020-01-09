Частка російських email-сервісів в Україні з 2015 року знизилася з 54% до 14%, а популярність Gmail серед українців зросла в п'ять разів.

Про це в своєму Telegram-каналі розповів міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Він представив статистику того, як за останні 5 років змінилися вподобання українців при виборі сервісів електронної пошти. Дані для складання графіку він брав в “ПриватБанку”.

Так, за 5 років, з 2015 по 2020 рік, популярність сервісу електронної пошти Gmail від Google виросла з 14% до 67%, тобто в п’ять разів.

Російські сервіси втратили значну частку українських користувачів за цей же період: з 54% до 14%.

Частка українських поштових сервісів при цьому зросла незначно, з 8% до 13%.