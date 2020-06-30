Про це повідомили в Офісі президента.
“Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перша леді вже почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.
Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом.
- 16 червня дружину президента України Олену Зеленську ушпиталено до лікарні в місті Києві.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів навмисно заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.