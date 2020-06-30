Дружина президента України Володимира Зеленського Олена продовжує лікуватися від коронавірусу, проте вже почувається краще.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перша леді вже почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом.