Одкровення телезірки прозвучали в новому епізоді шоу “Сімейство Кардаш’ян” (“Keeping Up with the Kardashians”), інформує видання Billboard.

Епізод реаліті-шоу вийшов напередодні, 3 червня. Зйомки ж його відбувалися задовго до виходу – ще в грудні минулого року.

У новому епізоді сімейство Кардаш’ян-Дженнер перебуває на озері Тахо на відпочинку.

І Хлої Кардаш’ян (сестра Кім) розповідає на камеру, що Кім і Каньє посварилися перед поїздкою.

“Кім боролася за свої стосунки, і це важко, ось чому вона вихлюпує свій гнів і сумує”, – заявила Хлої.

Після цього була показана сама Кім Кардаш’ян, котра зізналася сестрам, що почувається “чортовою невдахою” через проблеми в шлюбі з Вестом.

Зірка розплакалася в оточенні своїх сестер.

“Зараз немає сварок. Все тихо, і я просто живу з цим … Хоча, чесно кажучи, я більше не можу. Чому я перебуваю на тому ж місці, де застрягла на довгі роки? Він щороку виїжджає в інший штат. А я повинна бути разом з ним, щоб ростити дітей, розумієте? І він прекрасний батько, він виконав приголомшливу роботу. Я думаю, що він заслуговує когось, хто зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга. Я не можу цього зробити. У нього повинна бути дружина, яка буде у всьому його підтримувати, буде подорожувати з ним і робити все для нього… Я почуваюся чортовою невдахою, це третій грьобаний шлюб. Так, я почуваюся чортовою невдахою. Але я навіть не можу думати про це, я хочу бути щасливою”, – наголосила Кім Кардаш’ян крізь сльози.

Як зазначає видання People, на момент зйомок Кім і Каньє все ще були разом.

Як відомо, Кардаш’ян подала на розлучення з Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.

З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо площею 1400 акрів у штаті Вайомінг, а Кардаш’ян жила в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.

До шлюбу з Вестом у 2014 році Кім була заміжня за музичним продюсером Деймоном Томасом і гравцем НБА Крісом Хамфрісом.