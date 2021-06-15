Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця на Євро-2020, опублікував селфі з лікарні й подякував за підтримку.

Фото він оприлюднив у Instagram.

Еріксен, якого ушпиталили на матчі Євро-2020 з Фінляндією, розповів, що йому потрібно пройти деякі обстеження у лікарні, але він в порядку і почувається добре.

“Дуже дякую за ваші чудові повідомлення з усього світу, це дуже багато значить для мене і моєї родини. Я в порядку, мені треба буде пройти деякі обстеження у лікарні, але я почуваюся добре. Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії, бажаю їм грати за всю країну”, – написав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.

У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.

Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.

13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.