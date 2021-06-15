Фото він оприлюднив у Instagram.
Еріксен, якого ушпиталили на матчі Євро-2020 з Фінляндією, розповів, що йому потрібно пройти деякі обстеження у лікарні, але він в порядку і почувається добре.
“Дуже дякую за ваші чудові повідомлення з усього світу, це дуже багато значить для мене і моєї родини. Я в порядку, мені треба буде пройти деякі обстеження у лікарні, але я почуваюся добре. Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії, бажаю їм грати за всю країну”, – написав він.
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Інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.
Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.
13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.
- У понеділок, 14 червня, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен дав перший коментар італійській пресі після зупинки серця під час матчу на Євро-2020 проти збірної Фінляндії.