Футбольна суперзірка Кріштіану Роналду сколихнув спортивний світ минулого місяця, оголосивши, що покине європейський футбол після свого перебування у відомому клубі "Манчестер Юнайтед" та перейде у маловідому команду "Аль-Наср" у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Washington Post.

3 січня Роналду, відомий своїм уболівальникам як “CR7” за його ініціали та номер на футболці, прибув до свого нового клубу в Ер-Ріяді для офіційного представлення на переповненому стадіоні.

THE GOAT HAS ARRIVED 🐐 pic.twitter.com/bj2g0Qb0Ma — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Гравця офіційно представили уболівальникам на домашньому полі клубу, Mrsool Park. Квитки коштували приблизно 4 долари, а виручені кошти спрямують на благодійність. Глядачі можуть побачити, як Роналду одягає жовто-блакитну форму клубу та позує для фотографій, нові гравці також іноді демонструють свої футбольні прийоми та навички під час таких подій.

У листопаді збірна Саудівської Аравії здобула історичну перемогу в груповій грі над майбутнім переможцем чемпіонату світу Аргентиною в сусідньому Катарі. Державний фонд добробуту Саудівської Аравії володіє командою англійської прем’єр-ліги “Ньюкасл Юнайтед”, оскільки іноземні держави продовжують вливати гроші в європейські клуби. Правозахисники критикують те, що вони вважають “відмиванням грошей” з боку багатої нафтою держави, а Організація Об’єднаних Націй уже давно закликає країну покращити ситуацію із правами людини.

“Твориться історія”, — написав клуб “Аль-Наср” у Twitter, оголосивши про підписання Роналду минулого тижня. “Ласкаво просимо Кріштіану у ваш новий дім”.

Португальський форвард сказав у своїй заяві, що він “задоволений випробуванням нової футбольної ліги в іншій країні”. Він додав: “Мені пощастило, що я виграв усе, що мав намір виграти в європейському футболі, і відчуваю, що зараз слушний момент, щоб поділитися своїм досвідом в Азії”.

Роналду, якому зараз 37 років і він наближається до завершення своєї кар’єри, гратиме за саудівський клуб до 2025 року. Фінансові подробиці не розголошуються, але ЗМІ повідомляють, що його контракт складатиме близько 75 мільйонів доларів на рік, що зробить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів в історії.

За свою легендарну кар’єру Роналду п’ять разів вигравав “Золотий м’яч” як найкращий футболіст року, а в Катарі він закріпив свій титул, ставши першою людиною, яка забила голи у п’яти турнірах чемпіонатів світу.