Кабінет Міністрів України схвалив постанови, необхідні для старту програми "Доступні кредити 5-7-9 %", з 1 лютого 2020 року.

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Уряду, про що повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дасть змогу учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9 % для створення або розширення власного бізнесу. Уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва. Реалізація програми “Доступні кредити 5-7-9 %” також передбачає низку інструментів для забезпечення доступності кредитів”, – зазначив Гончарук.

Як уточнили в прес-службі Міністерства фінансів України, були затверджені дві постанови, які запускають надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікро- та малого підприємництва через Фонд розвитку підприємництва.

Реалізація програми передбачає два види інструментів здешевлення і доступності кредитів.

Перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9 % річних за кредитами в національній валюті (додатково оплачується комісія банків 0,5-1 %). Відсоток залежить від типу бізнесу:

• 5 % річних – якщо виручка до 25 млн гривень і створюються як мінімум два робочих місця протягом першого кварталу;

• 7 % річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн;

• 9 % річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн.

“При цьому для ММП (мікро- і малих підприємців, – ред.), які отримали кредит за програмою під 7 % або 9 %, ставка знижується на 0,5 процентних пунктів за кожне створене робоче місце (але ставка не може бути нижче 5 %)”, – розповіли в Мінфіні.

Другий інструмент – надання часткових гарантій по кредитах, якщо у мікро- і малого бізнесу не вистачає застави (оплата по гарантії становить 0,5 % розміру кредиту).

Згідно з попередньою оцінкою, близько 50 тисяч позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже в 2020 році.