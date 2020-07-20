На перегоні Воскобойня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок поїзда. Рух відновлено по одній колії: залізничники звільнили парну колію перегону і відновили рух поїздів, перш за все пасажирських.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Через аварію спізнюються пасажирські поїзди:

№ 80 Київ – Дніпро;

№ 115 Бердянськ, Покровск – Київ;

№ 54 Одеса – Дніпро;

№ 4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 83 Маріуполь – Київ;

№ 733 Покровск – Київ.

Разом з тим, підготовлений обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг і Запоріжжя для ряду пасажирських поїздів.

Перегін Воскобойня – Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.