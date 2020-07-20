Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Через аварію спізнюються пасажирські поїзди:

  • № 80 Київ – Дніпро;
  • № 115 Бердянськ, Покровск – Київ;
  • № 54 Одеса – Дніпро;
  • № 4 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 83 Маріуполь – Київ;
  • № 733 Покровск – Київ.

Разом з тим, підготовлений обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг і Запоріжжя для ряду пасажирських поїздів.

Перегін Воскобойня – Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

  • В “Укрзалізниці” повідомили, що з наступного тижня відновлять курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів.
  • В “Укрзалізниці” заявили, що в разі поліпшення епідемічної ситуації в країні  планують повноцінно відновити залізничне сполучення вже в серпні.