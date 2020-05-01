Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
“1 Травня о 16:26 рятувальникам надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік від вулиці Березинська, за межами населеного пункту. На службу “103” повідомили про аварію (падіння) одномоторного малого повітряного судна “Груман” (на 4 місця) з послідуючим горінням”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що при аварії загинули двоє людей.
Також повідомляється, що пожежа, яка виникла в результаті падіння літака була ліквідована рятувальниками о 17:10. У локалізації пожежі брали участь 2 одиниці пожежної техніки.
- 26 листопада в Уманському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 10 автомобілів та рейсового автобуса, внаслідок чого постраждали три людини.