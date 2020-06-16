Кілька сотень активістів прийшли до будинку Президента України Володимира Зеленського в Києві, протестуючи проти рішення суду помістити активіста Сергія Стерненко під домашній арешт за адресою, де відбування запобіжного заходу неможливо.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 червня, активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

Після судового засідання активіст в Facebook закликав усіх бажаючих приїхати до дому, де проживає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, з метою “запитати як виконувати ідіотське рішення суду”. Активісти прийшли до будинку генпрокурорки, проте Венедіктова не вийшла до протестувальників та не відповіла на дзвінки. Тоді було прийнято рішення переміститися до будинку Президента України Володимира Зеленського.

Під будинком Глави держави активісти на чолі з Сергієм Стерненком скандували “Аваков — чорт”, “Зелю геть”, “Революція” та інші гасла, а також палили фаєри.

Пізніше Стерненко оголосив, що у вівторок, 16 червня, відбудеться ще одне судове засідання, під час якого місце відбування домашнього арешту буде переглянуто.

“Голова суду примчав до суду, зустрівся з моїми адвокатами і пообіцяв, що буде переподано клопотання [про обрання запобіжного заходу]… Хоча як голова суду може відповідати за це, якщо прокурори повинні переподати? І нібито буде нове засідання”, — сказав він.

Активіст також заявив, що буде чекати на рішення щодо призначення нового судового засідання на місці, подякував протестувальникам та запропонував розійтися.

Нагадаємо, 15 червня ще до початку судового засідання під Шевченківський суд масово стягували Національну гвардію і поліцію. Під оточений правоохоронцями Шевченківський суд підтримати Сергія Стерненка прийшли кілька сотень людей.

Біля будівлі суду також відбувалися зіткнення активістів з поліцейськими. Під час зіткнень постраждали кілька людей. Серед них — народний депутат від фракції “Голосу” Роман Лозинський. Кілька активістів були затримані. Одного з активістів поліцейські повалили на землю, після чого один з правоохоронців бив його ногою по голові. У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами.