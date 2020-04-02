На території поруч з високими пірамідами Сонця та Місяця в Перу, археологи виявили стародавні поховання, що збереглися з часів культури Моче. Серед іншого знайшли рештки акул, китів та інших морських істот.

Про це пише науковий журнал Archaeology.

На річці Моче, в шести милях від суворого північного узбережжя Перу, є 15-поверхові піраміди Сонця і Місяця з глинобитного цегли – вони є одними з найбільших, побудованих народом Моче, який процвітав в північній частині Перу приблизно з 200 по 800 роки нашої ери . Ремісники Моче створили багату колекцію фресок, кераміки, та інших артефактів, що зображують людей, що беруть участь в церемоніях з міфічними істотами.

Археолог Університету Флориди Габріель Прієто витратив роки на розкопки древніх рибацьких сіл на північ від того місця, де річка Моче впадає в Тихий океан.

Влітку 2019 року його і його команда розкопали кам’яну і цегельну платформу на кручі з видом на узбережжі Тихого океану в місці, відомому як Пампа-ла-Крус. Такі платформи, які служили храмами, часто будувалися стародавніми перуанців, включаючи Моче, для здійснення релігійних обрядів.

Під платформою Прієто розкопав поховання більше дюжини глибоководних істот, у тому числі дев’яти акул. Також були ідентифіковані скелети двох сонячних риб і двох желтоперого тунців, незвичайних видів на перуанському узбережжі, а також двох китів Kogia, які є одними з найрідкісніших китів в світі. Здавалося, що всі тварини були навмисно поховані людьми з Пампа-ла-Крус, які побудували платформу десь між 500 і 750 р н.е.

В ті часи різні тварини іноді вважалися господарями різних реальностей і світів, включаючи підземний світ, який часто представляли як водне царство. На думку археологів, храм відігравав особливу роль в якості захисника або вираження сил глибин.

Раніше повідомлялося, у північній частині Південної Америки виявили скам’янілості черепахи розміром з автомобіль.