Про це повідомляє пресслужба “Укравтодору”.
Зазначається, що сьогодні вранці в селі Небелиця Макарівського району (Київська область) сталась низка ДТП за участі більше ніж 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення.
З 5 ДТП, 2 – з потерпілими (на щастя всі живі), інші 3 – без потерпілих. Через ДТП також було ускладенено рух в напрямку Києва.
“Українські палії, попри збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров’я та життя громадян”, – йдеться у повідомленні.
- На під’їзді до Києва через сильні пориви вітру сталася масштабна ДТП, є загиблі та травмовані.