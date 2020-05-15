У селі Небелиця Київської області через задимлення дороги сталося п'ять ДТП за участю 10 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба “Укравтодору”.

Зазначається, що сьогодні вранці в селі Небелиця Макарівського району (Київська область) сталась низка ДТП за участі більше ніж 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення.

З 5 ДТП, 2 – з потерпілими (на щастя всі живі), інші 3 – без потерпілих. Через ДТП також було ускладенено рух в напрямку Києва.

“Українські палії, попри збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров’я та життя громадян”, – йдеться у повідомленні.