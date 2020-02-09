8 лютого в передмісті Києва п'яний чоловік побив поліцейського, який в цей момент оформляв ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Водій автомобіля Volkswagen Passat в’їхав в огорожу приватного будинку в селі Софіївська Борщагівка. На місце ДТП прибув наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції.

У 25-річного водія, жителя міста Вишневе, були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на вміст алкоголю в присутності свідків він відмовився.

В цей час в роботу поліцейських втрутилися невідомі чоловіки.

Один з них також був в стані алкогольного сп’яніння, на зауваження правоохоронців не відреагував. Він накинувся на працівника поліції і побив.

Нападника затримали. Ним виявився 42-річний житель Вишневого.

У потерпілого поліцейського діагностували травму голови.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.