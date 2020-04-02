Про це повідомляє поліція Київської області.
Продавців оштрафували за те, що під час карантину готували і продавали гарячу каву, незважаючи на те, що напередодні правоохоронці проводили відповідну роз’яснювальну роботу про заборону такої діяльності.
Згідно з постановою Уряд запобігання поширенню COVID-19, в торгових закладах заборонили продавати алкоголь на розлив, готувати на продаж кави та інші напої. Крім випадків, коли кава готується “на винос” в закритих ємностях.
Варто відзначити, що продавці кави працювали навіть без захисних масок.
На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.
- У Києві 5 порушникам карантину виписані штрафи в розмірі 17 тисяч гривень.
- У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що порушив правила карантинних обмежень.
- Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не відвідувати парки та пляжі й не влаштовувати пікніки під час карантину, оскільки це може “вилізти боком”..