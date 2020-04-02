У місті Вишневе, що під Києвом, правоохоронці склали адміністративні протоколи на продавців кави. За порушення правил карантину їм загрожує від 17 до 34 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Продавців оштрафували за те, що під час карантину готували і продавали гарячу каву, незважаючи на те, що напередодні правоохоронці проводили відповідну роз’яснювальну роботу про заборону такої діяльності.

Згідно з постановою Уряд запобігання поширенню COVID-19, в торгових закладах заборонили продавати алкоголь на розлив, готувати на продаж кави та інші напої. Крім випадків, коли кава готується “на винос” в закритих ємностях.

Варто відзначити, що продавці кави працювали навіть без захисних масок.

На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

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