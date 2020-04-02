Про це повідомляє поліція Київської області.

Продавців оштрафували за те, що під час карантину готували і продавали гарячу каву, незважаючи на те, що напередодні правоохоронці проводили відповідну роз’яснювальну роботу про заборону такої діяльності.

Згідно з постановою Уряд запобігання поширенню COVID-19, в торгових закладах заборонили продавати алкоголь на розлив, готувати на продаж кави та інші напої. Крім випадків, коли кава готується “на винос” в закритих ємностях.

Варто відзначити, що продавці кави працювали навіть без захисних масок.

На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.