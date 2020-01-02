Вранці 1 січня на Київщині між селами Сеньківка і Горобіївка автомобіль Pageout під керуванням 17-річного юнака потрапив в аварію.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Хлопець, не маючи водійських прав, без відома батьків взяв авто, щоб відвезти дівчат.

На заокругленій ділянці дороги хлопець не впорався з кермуванням і з’їхав в кювет. В результаті ДТП 14-річна пасажирка отримала травми і госпіталізована.

В цей час також в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Горобіївка пішла з дому і не повернулася 16-річна дівчина. Пізніше тіло дівчинки знайшли в сотні метрів від місця аварії з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Яким чином тіло дитини виявилося поруч з місцем ДТП, поліцейські встановлюють.

Неповнолітній водій затриманий. У нього були ознаки сп’яніння, однак він відмовився проходити тест на наявність алкоголю. Пізніше кров все таки здав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.