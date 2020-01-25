На Київщині парафіяни Української православної церкви Московського патріархату не пускають віруючих об'єднаної Православної Церкви України в храм.

Про це повідомив в фейсбук єпископ Православної церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

“Майже рік як склалася нездорова релігійна ситуація в селі Морозівка Баришівського району що на Київщині. Громада що є в складі Московського патріархату не допускає віруючих Православної Церкви України для звершення богослужінь в місцевому Свято-Успенському храмі”, —написав він.

При цьому, за словами митрополита, місцева сільська громада підтримала перехід до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України, а сам храм не належить приходу Московського патріархату.

“Всіх бажаючих ознайомитися з дійсним положенням речей запрошуємо до Морозівки, де в Неділю 26 січня в пристосованому приміщенні завершуватиму Божественну літургію. Початок богослужіння о 9.00 годині”, — додав він.