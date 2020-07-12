У Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся сім'я.

Про це повідомляють “Вартові.Еспресо”.

В бік Києва на швидкості їхав Mercedes ML, який намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter, та, не розрахувавши дистанції, зачепив правим крилом ліву задню частину мікроавтобуса, після чого кросовер почало водити по дорозі.

Потім некерована автівка вилетіла на зустрічну смугу, де здійснила лобове зіткнення із Hyundai Tucson. Удар був такої сили, що від “корейця” майже нічого не залишилось, а сам Mercedes ML після зіткнення вилетів у кювет з боку свого напрямку руху.

В Hyundai на момент зіткнення знаходилася родина з 5-ох осіб – двоє дорослих та троє дітей; в іншій машині – один водій. На допомогу окрім поліції приїхала швидка та ДСНС, яким довелося деблокувати пасажирів з понівеченої автівки.

Фото: “Вартові.Еспресо”.

Внаслідок аварії загинув батько з матір’ю та дівчинка 8 років, двох хлопчиків віком 10-12 років було госпіталізовано у вкрай важкому стані. Водій Mercedes залишився живим, та пройшовши тест на драгер, вміст алкоголю в крові якого показало 1,32 проміле. За словами поліцейських, окрім алкогольного, водій ще був в стані наркотичного сп’яніння.

Один з хлопчиків 10 років, який був госпіталізований у важкому стані після аварії, невдовзі помер у лікарні. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя дитині, однак травми, отримані хлопчиком, були несумісні з життям.

На місці працює слідчо-оперативна група.