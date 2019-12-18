У селищі Чабани під Києвом між представниками комунального господарства та будівельниками виник конфлікт через брудні колеса, який закінчився бійкою та стріляниною.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Відзначається, що для того, щоб вантажні автомобілі не забруднювали асфальтове покриття, місцеві комунальники вирішили не випускати на дорогу такі авто, поки вони не змиють бруд з коліс. Про своє рішення вони попередили керівників будівництва.

Так, працівник комунального господарства легковим автомобілем перегородив дорогу водієві вантажного авта, що виїжджав з будівельного майданчика з брудними колесами.

Водій почав обурюватися і між ними виникла сварка. Після чого він взяв травматичний пістолет, щоб продовжити “розмову”. В цей час на підмогу комунаьнику приїхали його колеги. Вони з кулаками накинулися на чоловіка з пістолетом, який у свою чергу кілька разів вистрілив у їхній бік.

В результаті бійки водій вантажівки і комунальник отримали забиті травми тіла. Ще двоє працівників комунального господарства – травматичні поранення ноги і живота.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного нанесення тілесних ушкоджень.